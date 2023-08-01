最新エルメス 白赤 後付けパーカー 3 CUNE 新品 パーカー

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【商品名】後付けパーカー
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【サイズ】3/肩幅63/着丈75/バスト132/袖丈59
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【素材】コットン100% リブ/コットン95% ポリウレタン5%
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【定価】24,200円
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|キューン
|商品の状態
|新品、未使用
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コメント、購入前に必ずプロフを最後までお読みください他にもCUNE出品中です！#先プロCUNE上記のタグから是非ご覧ください【商品名】後付けパーカー【状態】新品【カラー】ホワイト【サイズ】3/肩幅63/着丈75/バスト132/袖丈59【素材】コットン100% リブ/コットン95% ポリウレタン5%【定価】24,200円
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