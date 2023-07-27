超特価激安 6TB HDD サーバー用 高耐久 nas用 PCパーツ

ワークステーションに付いていた6TB HDDです

Intel Core i7 6700 3.4 GHz 8 MB 5個セット

通電時間4.7万時間、通電回数50回以下

WD SN850X WDS100T2X0E M.2 2280 1TB

状態【⠀正常⠀】動作確認済み

MSI MEG X570 GODLIKE



Gaming pc,editing,office



【新品・未使用】StarTech ホットスワップ HSB430SATBK

以下ネット記事より抜粋。

HDD 6TB サーバー用 nas用 高耐久



Intel CPU 第13世代 Core i9-13900KF



ASUS GEFORCE GTX1660Ti 6G

エンタープライズ向けのSeagate製6TB HDD「ST6000NM0024」が、パソコンショップアークにて販売中だ。

Geforce RTX 3060Ti Twin Edge OC 8GB



MPG X570 GAMING EDGE WIFI

「ST6000NM0024」は、24時間の連続稼働を想定した高耐久仕様が特徴のニアライン向け3.5インチHDD。耐久性については、デスクトップHDDの10倍をうたう常時稼動負荷に対応する設計や、140万時間のMTBF（平均故障間隔）がうたわれている。

Ryzen9-5900X,B550 AORUS Pro AX他コスパセット



V850 SFX GOLD PC 電源ユニット

主な仕様は、インターフェイスがSATA 6Gbps、平均データ転送速度は216MB/sec、回転数は7200rpm、キャッシュ容量は128MB。消費電力は、アイドル時平均が6.9W、通常動作時のランダム読み取り時が11.27W。

ASRock H310CM-HDV/M.2とCPUメモリ、電源の4点セット

価格は、下記のとおり。

Ryzen 5 5600g



PC電源ユニット 玄人志向 KRPW-GR1000W/90+ 1000W

「ST6000NM0024」

AMD RYZEN 7 2700X （8コア 16スレッド）

64,800円（税込）：パソコンショップアーク

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ワークステーションに付いていた6TB HDDです通電時間4.7万時間、通電回数50回以下状態【⠀正常⠀】動作確認済み以下ネット記事より抜粋。エンタープライズ向けのSeagate製6TB HDD「ST6000NM0024」が、パソコンショップアークにて販売中だ。「ST6000NM0024」は、24時間の連続稼働を想定した高耐久仕様が特徴のニアライン向け3.5インチHDD。耐久性については、デスクトップHDDの10倍をうたう常時稼動負荷に対応する設計や、140万時間のMTBF（平均故障間隔）がうたわれている。主な仕様は、インターフェイスがSATA 6Gbps、平均データ転送速度は216MB/sec、回転数は7200rpm、キャッシュ容量は128MB。消費電力は、アイドル時平均が6.9W、通常動作時のランダム読み取り時が11.27W。価格は、下記のとおり。「ST6000NM0024」64,800円（税込）：パソコンショップアーク

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

GTX 1660 Ti Dual 6GBSAPPHIRE PULSE Radeon RX 6800 XT 16GB