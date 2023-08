高円寺の古着屋 "郊外SUBURBIA"で買ったエキゾチックなワンピースです。ポケット付きです。

胸元の形や、柔らかい質感、細部の装飾が素敵です。

気に入っていましたが、似合わなくなり出品いたします。

多少古着特有の風合いがありますが、

まだまだ着ていただけます。

※私は156cmで丈ゆったりですが、〜170cmくらいまでも短めで着用可能です。

#YUMMYvintage

こちらのタグから他の古着も是非ご覧ください☺︎

------------------------------

マネキンサイズ 156cm

肩幅 約43cm

着丈 119cm

身幅 54cm (ギャザーがよった状態での採寸)

袖35cm

------------------------------

2,3000円で購入しました。

古着

古着屋

アメリカ

高円寺

ビンテージドレス

グランピエ

アフリカ

メキシコ

タイ

エキゾチック

ワンピース

中国

民族衣装

即興

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

