ご覧頂ありがとうございます。

【商品名】

NIKE DUNK LOW PRM MEDIUM CURRY

atmos × NIKE AIR MAX 90 "DUCK CAMO" 30cm 迷彩 CW6024-600 カモフラージュ SDN

【状態】

二回のみ着用、クリーニング済み

NIKE取扱店にて購入

【サイズ】

30cm

当方正規品のみしか扱っておりませんのでご安心して入札ください。

注意事項

画像のものがすべてです。状態等記載はしておりますが

画像での確認もお願いいたします。

ご理解頂いた上での入札をお願いします。

個人出品ですが精一杯の対応ができるよう心がけております。

その他

ご不明な点はご質問ください。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 30cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

