FAbRICA ファブリカ

チェスターコート

カラー:モカ

【サイズ】38

着丈101

肩幅58

袖丈46

身幅62

【素材】

表生地:毛72%

ナイロン25%

カシミヤ3%

裏生地:ポリエステル100%

✴︎素人採寸ですので多少の誤差ございます。

ygm506

★他にも出品してますのでご覧下さい♪★

#即決OK◆EMA

※ あくまで自宅保管の中古品になりますので

ご理解頂ける方のみご購入お願い致します!

◆デザイン◆

上品な表情とシンプルなデザインが

ON/OFF問わず活躍するロング丈コート。

FAbRICA(ファブリカ)社のイタリー製素材は

ふっくらとした風合いが特徴です。

さらっと羽織って着映えする

オーバーなサイジングながらも

すっきり見えする絶妙なシルエット◉

◆素材◆

~FAbRICA TESSUTI Fabric made in Italy~

長い歴史のある紡毛産地の1つとして名高いイタリア・プラトー地区にあるFAbRICA(ファブリカ)社。

伝統的な工程で生地の風合いを重視した

生地作りを続けています。

ハリ感を持たせながら

ソフトなタッチの糸を甘めに織り上げました。

また原料にダメージを与えずに

素材本来の風合いを損なわない

伝統的な方法でふっくらと仕上げました。

蓄積されたノウハウを活かした方法で作られています。

素材を活かしたシンプルな素材にする事で

長年愛用して頂ける一枚となっています。

#greenlabelrelaxing

#ユナイテッドアローズ

#チェスターコート

#チェスターロングコート

#ロングコート

#FAbRICA

#ファブリカ

#FFC

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ユナイテッドアローズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ユナイテッドアローズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

