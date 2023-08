新品?正規品 Fringe Herlipto Summer Dress Knit ロングワンピース

herliptoの2019年に出たフリンジサマーニットドレスです。

1.2回ほど着ましたが自宅クリーニング後、綺麗に保管しておりました。

タイトなシルエットが程よくフィットする、女性らしい曲線を実現したニットワンピース。

これからのシーズンにぴったりなカップ付き仕様の為、1枚でサラッと着こなせます。

フリンジ仕様でカジュアルにデニムを合わせて様々なオケージョンでご利用いただけます。

◼️カラー:Black

◼️サイズ展開:Free

[ 着丈:101 /肩幅:29.5/身幅:36/ウエスト:65/ヒップ幅:70/裾幅:40 ] (cm)

◼️素材

ドレス:アクリル35% / レーヨン35% / テンセル15% / 麻15%

裏地:ポリエステル100%

herlipto

her lip to

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

袖丈···袖なし

季節感···夏

ハーリップトゥ 小嶋陽菜 her lip to

66

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

