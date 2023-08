/* 商品詳細 */

□メーカー

バーバリーズ

BURBERRYS

□商品名

ワンピース

□特徴

ビンテージ品

希少なチェック柄

□サイズ

表記:11AR(大きめ)

□色

グリーン系

□状態

目立った傷汚れなし

ベルト裏地に痛み(ビンテージにより)

※分離しているだけで、そのまま使うことは可能です。気になるようでしたら、衣料用接着剤などで補修ください。当方ではおこないません。

/* 出品ルール */

・在庫確認のため、事前にコメントいただけると幸いです。

・先着順(コメントされた順)

・梱包はビニール袋(新品)を使用

・希望があれば、24時間以内に発送手続きも可能

※ただし出張時などは対応できかねますので、その場合は事前に連絡します

/* 重要 */

説明以外で不要なことは、かならず「購入前」にコメントをお願いします。

商品落札後のキャンセルはお控えください。

/* タグ */

#

#OKURAレディース

#OKURAレディーストップス

#オールドセリーヌ

#オールドディオール

#レトロ

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

