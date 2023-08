珍種 美カラー

vest

style 85400 f 0

color grey

material

nylon 100%

polyester 100%

made in taiwan

size small

平置き寸法 (多少の誤差あります)

着丈

前 67.5cm

後ろ 69.5cm (襟下部から裾)

身幅 55cm(脇下部から脇下部)

肩幅 46.5cm(右から左)

condition used

多少 擦れ 毛羽立ち 毛玉 アタリ

内側エメラルドグリーン部多少汚れ

(10枚目画像参照)

目立つダメージなく

古着慣れされている方着用に差し替え無いと思います

あくまでも古着となります御理解宜しくお願い致します

90年代 古着 古着男子 古着女子 中目黒 高円寺 吉祥寺 祐天寺 下北沢 ヴィンテージ ビンテージ vintage usa製 アメリカ製 古い 昔 オールドパタゴニア 古着 90s アメリカ製 希少 アメリカ古着 puff ball pullover vest ダウン インナーダウン ダウンセーター プルオーバー ダウンベスト big thick utility vest btuvest ビッグシックユーティリティベスト softshell capilene ハードシェル ライトシェル ナイロンシェル ナイロンジャケット ナイロン パッカブル anorak アノラックプルオーバー ハーフジップ nylon jacket pullover シェルドシンチラ shelld synchilla バギーズ バギーズジャケットbaggies baggiesjacket ニューマティック グリゼード クレイジーカラー マルチカラー 85420

#パタゴニア

#オールドパタゴニア

#プルオーバー

#ダウンベスト

#廃番

#90s

#90年代

#アメリカ古着

#patagonia

商品の情報 商品のサイズ S ブランド パタゴニア 商品の状態 やや傷や汚れあり

