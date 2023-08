LOWYAのソファベッドです。

近々引越し(7月下旬解約)のため、活用くださる方にお譲りします。

3ピースの組み合わせでいろいろな使い方ができ、座面下には収納もついています。定価は69,990円でした。

製品詳細はこちら

https://www.low-ya.com/goods/F202_G1013

目立つ汚れなどは特に見当たらないのですが、座面のヘタリや毛羽立ちなど、それなりの使用感があります。あくまで中古品とご理解の上、写真を参考にどうぞご検討ください。

お引き渡しは梱包・発送たのメル便での配送、もしくは東京都港区での直接引取も可能です。双方の負担が少ない配送優先ですが、6月29日まで直接引取の設定で出品しております(6月28日現在 saaさま 交渉中)

梱包・発送たのメル便を利用して配送する場合、送料込み29,000円でお譲りします。お引き渡し方法のご希望はコメント欄にてご相談ください。

サイズ:幅220×奥行き95×高さ34cm(詳細は画像にて)

重さ:3ピース 計 約75kg

張り地:布 ファブリック グレー

クッション材:Sバネ S型スプリング

商品の情報 ブランド ロウヤ 商品の状態 やや傷や汚れあり

LOWYAのソファベッドです。近々引越し(7月下旬解約)のため、活用くださる方にお譲りします。3ピースの組み合わせでいろいろな使い方ができ、座面下には収納もついています。定価は69,990円でした。製品詳細はこちらhttps://www.low-ya.com/goods/F202_G1013目立つ汚れなどは特に見当たらないのですが、座面のヘタリや毛羽立ちなど、それなりの使用感があります。あくまで中古品とご理解の上、写真を参考にどうぞご検討ください。お引き渡しは梱包・発送たのメル便での配送、もしくは東京都港区での直接引取も可能です。双方の負担が少ない配送優先ですが、6月29日まで直接引取の設定で出品しております(6月28日現在 saaさま 交渉中)梱包・発送たのメル便を利用して配送する場合、送料込み29,000円でお譲りします。お引き渡し方法のご希望はコメント欄にてご相談ください。サイズ:幅220×奥行き95×高さ34cm(詳細は画像にて)重さ:3ピース 計 約75kg張り地:布 ファブリック グレークッション材:Sバネ S型スプリング

