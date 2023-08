【商品の説明】

NIKE ACG AIR MADA BISON/BLACK-HYPER

ブランド(メーカー):NIKE ナイキ

商品名:

Nike WMNS Air Jordan 1 Low "Desert"

ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ロー "デザート"

型番:DC0774-201

サイズ:ウィメンズ28.5cm メンズ28cm

カラー;ブラック ブラウン ホワイト 黒 茶色 白

完売レアモデル

人気のカラーリング

【商品の状態】

新品

タグ付き

箱付き

購入時のままですので付属品等全て揃っております

【発送方法】

送料無料

追跡サービス・配送保障付

【注意事項】

すり替え防止の為返品はご遠慮ください。

ご購入後24時間以内にご連絡頂ける方のみご購入下さい

メインカラー···ホワイト、ブラック、ブラウン、ベージュ

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 新品、未使用

