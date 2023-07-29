【保存版】 LOUIS ルイヴィトン VUITTON TK0005 ショルダーストラップ ショルダーバッグ

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【希少モデル】CELINE マカダム ショルダーバッグ レザー PVC 白



未使用 ダンセレンテ ショルダーバッグ 03-23052108

山梨県公安委員会（第471052900037号）より許可を受け、商品はすべて鑑定済みとなっておりますので、ご安心してお買い求めください。

ドリスヴァンノッテン ミニバッグ コンパクトバッグ



PRADA プラダ トート・ショルダーバッグ 2way ナイロン×レザー

□商品ランク□

ATAO ブーブー お財布ポシェット



【美品】フェンディ ワンショルダー FF シルバー金具 ナイロン レザー 黒色

６

ZARA カットワーク ミニ トートバッグ



【レア 早い者勝ち】CELINE セリーヌ ピロー パイソン レザー ボルドー

□状態説明□

【新品未使用MICHAELKORS SOHOチェーンショルダースモールキャンバス



けん様ご専用 ルイヴィトン モンソー

金具に小傷、くすみ、使用感がございますが、大きなダメージ等なく状態もしっかりしており、今後も末永くお使いいただけます。

バーバリー ショルダーバッグ ノバチェック ポシェット キャンバス ネイビー



ベンデューラ×クィーン コラボ バッグ



MICHAEL KORS BAG ショルダーバッグ チェーンスマホショルダー新品

□付属品□

フェイラー バッグ マナマナ 巾着ショルダーバッグ



【COACH☆新品】新作☆ストロベリー コイン ケース☆ショルダーバッグ☆

なし

極美品✨プラダ ショルダーバッグ サコッシュ 三角プレート ナイロン 黒 レザー



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□サイズ□ （横×縦×マチ）

コーチ ハンドバッグミニクリスティ キャリオール カーキブラウン



Gucci Black Shoulder Bag

全長 約 ９２〜１３９ｃｍ

❤︎日本未入荷❤︎ マイケルコース ２WAY ショルダーバッグ クロスボディ



MICHAEL KORS 2wayバッグ レザー チェーン スタッズ A4可



最終お値下げ マイケルコース ショルダーバッグブラック 保存袋付き

※個人採寸のため、多少の誤差はご理解の程宜しくお願い致します。

(新入荷)ノースフェイス パープルレーベル ショルダーバッグ



レディディオール ブラック diorハンドバッグ



LOUIS VUITTON ルーピング



バオバオイッセイミヤケ プリズムフロスト

※すべての商品につきまして同梱発送が可能になります。落札後、取引メッセージよりお知らせください。

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【新品】GUESS デニム生地 バッグ



agnes b. ショルダーバッグ ナイロン レザー ワンポイントロゴ

□規定ランク表□

フェイラー スマホショルダー スマホポシェット ハイジ



guess バックヴィンテージ guess 1981

１０ 新品

美品 ランセル Lancel ☆ ショルダーバッグ タッセル ブラウン



希少✨シャネル ショルダーバッグ マトラッセ シルバー金具 チェーン ピンク

９ 未使用品

ゲンテン ホーボーバッグ 2way 斜め掛け ハーフムーン シュリンクレザー



ルイヴィトン モノグラム ポシェットガンジュ

８ 展示品又は極美品

新品★ヴィヴィアン ウエストウッド★レディース★ショルダーバッグ★黒★送料込



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ミュウミュウ ショルダーバッグ - RR1946



ChristianDior ディオール レザー ショルダーバッグ 黒 美品

６ 若干の難はあるが中古美品

箱付き PRADA ハンドバッグ ショルダーバッグ



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４ 強い難がある中古品

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【YOUNG&OLSEN/ヤングアンドオルセン】別注ストラップ付き2WAYポーチ

３－１ ジャンク品

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールをご覧になっていただいてからのご購入の方お願い致します。山梨県公安委員会（第471052900037号）より許可を受け、商品はすべて鑑定済みとなっておりますので、ご安心してお買い求めください。□商品ランク□ ６□状態説明□金具に小傷、くすみ、使用感がございますが、大きなダメージ等なく状態もしっかりしており、今後も末永くお使いいただけます。□付属品□なし□サイズ□ （横×縦×マチ）全長 約 ９２〜１３９ｃｍ※個人採寸のため、多少の誤差はご理解の程宜しくお願い致します。 ※すべての商品につきまして同梱発送が可能になります。落札後、取引メッセージよりお知らせください。□規定ランク表□ １０ 新品 ９ 未使用品 ８ 展示品又は極美品 ７ 特筆の難点がない美品 ６ 若干の難はあるが中古美品 ５ 一般的な中古品 ４ 強い難がある中古品３－１ ジャンク品

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品未使用 60%off ボッテガべネタ フリンジバッグ【希少美品】COACH コーチ 2way ショルダーバッグ ポピー ポシェット【未使用に近い】VASIC ウェルズ ミニミニ グリーン ショルダーバッグ 巾着kate spade 2wayショルダーボストンバッグ★新品★ヴァネッサブリューノ 牛革レザー パンチング トートバッグ ショルダー付