【セール】 Kaz.様専用 ジャンパー/ブルゾン

ご覧いただきありがとうございます。

試着のみの美品です。

【R’IAM】VINTAGE パーカー

カラー…ホワイト

サイズ…フリー

極美品です。

定価31900円

【ベイクルーズストア引用】

アイテムサイズ

着丈71身幅67肩幅68袖丈50.5袖口29

素材

綿100%

【2022SS】

R'IAM

軽い着心地が魅力のパーカー。

ディティールは古着のように仕上げていますが、カラーは古着感を感じない色味だったり、抜け感のあるサイジングバランスで作りました。

そのまま着用するのはもちろん、裾のドローストリングをきゅっと絞って、ふんわりと丸みを持たせた着こなしもおすすめ。

スタイリングにこなれ感を演出してくれるアイテムです。

【R'IAM/リアム】

live for the moment

今を大切に 今を楽しむ女性に

古き良き伝統、新しいアート

様々な素敵なものに触れ

「今」の気分で着る

メンズライクな素材を

女っぽいデザインに落とし込む

そこにアートなジュエリーが加わり

スタイルが完成する

透け感:ホワイトのみあり

裏地:なし

伸縮性:なし

光沢感:なし

生地の厚さ:普通

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

