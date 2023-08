Lucruca

ANNA SUI ブラックラベルシルク100%チュニックドレス未着用新品

襟のついた、遊び心のあるゆったりしたチュニック(またはワンピース)です。

色: Blue

サイズ: 40 (L / 11号 くらい)

着丈: 約87cm

身幅: 約52cm

(平置きで計測しました)

定価: 20,900円 (19,000円 +税)

商品の状態: 新品タグ付き、試着のみのお洋服です。

着る機会がなかったため、出品いたします。

自宅保管していたお洋服、また、一度人の手に渡った物ですので、神経質な方のご購入はお控え下さい。

発送方法: ゆうゆうメルカリ便

(お送りする際にはある程度たたんで梱包させていただきます。予めご了承くださいませ)

!!

発送について:

頻繁に郵便局へ行けないため、発送までに一週間ほどお時間をいただく場合がございます。

お互いに急かさないお取引ができる方のご購入を希望します。

何卒ご理解のほど、宜しくお願いいたします。

他にほとんど着ていないコートやお洋服など出品しておりますので、

宜しかったらご覧くださいね★

商品の情報 商品のサイズ L ブランド センソユニコ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド センソユニコ 商品の状態 新品、未使用

