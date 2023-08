銀魂グッズのまとめ売りになります。

コツコツとグッズを溜めてきましたが整理のため出品致します。バラ売りは不可です。

まとめて購入いただける方のみでお願い致します。

カード類(120枚)缶バッジ コースター ラバーストラップ タンブラー シール(37枚)b5下敷き(20枚)クリアファイル マイクロタオル ジャンプフェスタ限定 缶 ガチャガチャ根付ストラップ ポスター

ポストカード みあげてマスコットコンプ フィギュアコンプ ちびきゅんキャラ CD

b5下敷きとカード、シール類は集めていた時使っていたファイルにそのまま入れて発送させていただきます。

一度人の手に渡っているものなので神経質な方はご遠慮ください。

即購入◎

万事屋 坂田銀時 志村新八 神楽 真選組 土方十四郎 沖田総悟 近藤勲 山崎退 高杉晋助 猿飛あやめ 睦 坂本辰馬 桂小太郎 エリザベス

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

