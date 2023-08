「1ST(音色盤)」

定価: ¥ 3600

#SixTONES #CD・DVD

CDに少しスレがありますが

そこまで大きなキズはなく良好ですが

素人保管のため、多少の傷や擦れ等がある場合がございます

自宅保管に伴う際のわずかなスレ等も気になる方や

神経質な方はご購入お控え下さいませ(^^;

折れない様に厚紙に挟んで配送致します!

+100円でゆうゆうメルカリ便に

変更可能ですのでご希望の際は

コメントでご連絡下さい(^-^;

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

