The Tartan Blanket Co.

リサイクルウールブランケット ダークメープルタータン

サイズは約145x190cmです。(フリンジ含む)

ところどころ若干のほつれありますが

使用には差し支えないと思います。

「ザ・タータン・ブランケット・コー」は、

スコットランド生まれのサステナブルなブランケットブランドです。

スコットランド製のタータンブランケットは歴史があり有名ですが、

伝統的なタータンチェック柄を現代風にモダンにデザインし、

さらに環境に配慮したウールを再利用し、

再生繊維とブレンドすることで、

柔らかく耐久性のあるブランケットに仕上げています。

また、年間収益の2%は、豊かな自然を維持する慈善団体と最も困窮している人々を支援する慈善団体に寄付しています。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

