#Zのモンベル #Zのアウトドアジャケット #Zのアウトドアウェア

サイズが合わなかったので出品します。



■モンベルのゴアテックス/ストリームジャケット

標高3000mを超える冬山縦走や過酷なアイスクライミングなどに耐えられるよう開発されたジャケットです。

一般的な70デニール・ナイロンと比較して3倍以上の耐摩耗性を誇るモンベル独自のシェル素材に、世界最高水準の防水透湿性素材を組み合わせることで、あらゆる環境に応える抜群のパフォーマンスを実現させています。

ヘルメット着用の有無に関わらず、高いフィット感が得られるフードや、サングラスの曇りを軽減するエアレーション・システムなど、行動時のストレスを軽減させるための機能を多数搭載しています。

定価:36,000円

<システム>

□トライアクスルフード

□スムースピットジップ

□エアレーションシステム

□ジッパーが顔に当たらない仕様

□立体裁断(ひじ)

□アルパインカフ

□ウインドスカート

□リードインコードシステム(すそ&ウインドスカート)

□アクアテクトジッパー(フロント・ピットジップ・フロントポケット)

□抜群のフィット感が得られるフード

□ダブルスライダージッパー(フロント)

□ポケット5個(ジッパー付き<ハンド2、内1>、ジッパーなし<内2>)

□スタッフバッグ付き

●状態

使用2回のみ。

傷や汚れはございません。

非常にきれいな状態です。

●品番:1102421

●カラー:レッドブリック

●平均重量:約455g

●サイズ:レディースS

●メーカー公表・参考目安サイズ

身長:148~158cm、バスト:77~83cm

●実寸

着丈:60cm、身幅:50cm

●素材:ゴアテックスファブリクス3レイヤー[表:70デニール・アンチグリース・バリスティック・ナイロン・タフタ]

※即購入OKです。

#モンベル

#ゴアテックス

#ストリームジャケット

#エクストリームポイントジャケット

#スキー

#スノージャケット

#スノーボード

#ハードシェルジャケット

#ハードシェルパーカ

#マウンテンパーカ

#ブルゾン

#フーディ

#アルパインジャケット

#アルパインパーカ

#シャルモパーカ

#ダイナアクションパーカ

#ストリームパーカ

#フレネイパーカ

#プモリパーカ

#ミディパーカ

#アルパインサーマシェル パーカ

#コスミックパーカ

ノースフェイス

商品の情報 商品のサイズ S ブランド モンベル 商品の状態 未使用に近い

