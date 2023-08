MAXMARAより、美しいドレープクロスオーバー テクニカルトップをご紹介いたします。

上質な素材と上品なカラーで

普段のコーディネートをワンランク上の

スタイルへと導く

スペシャルなアイテム。

クロスオーバーデザインと体にフィットするスリムなデザインが女性らしく

アシンメトリーな美しいドレープがより身体を美しく魅せるリュクスな逸品。

カジュアルからきれいめまで幅広く馴染む

洗練されたデザインが大人の魅力を引き立てる。

お出かけはもちろんカジュアルなスタイルも

スタイリッシュに決まる

大人の風格漂う、トップスです。

【商品情報】

<Max Mara> 2023年春夏コレクション

薄手で軽く柔らかな風合いに仕上げた、テクニカル ジャージー トップ。

クロスオーバーデザインで、サイドにアシンメトリーなドレープモチーフが施されたフェミニンなデザインです。

シルエットは、ボディラインにフィットするスリムライン。

オフショルダーにしてグラマラスな着こなしもおすすめです。

<ポケット>なし

<スタイル>長袖

カラー...ブラック

袖丈...長袖

柄・デザイン...無地

ネック...Vネック

季節感...春、秋

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド マックスマーラ 商品の状態 新品、未使用

MAXMARAより、美しいドレープクロスオーバー テクニカルトップをご紹介いたします。上質な素材と上品なカラーで普段のコーディネートをワンランク上のスタイルへと導くスペシャルなアイテム。 クロスオーバーデザインと体にフィットするスリムなデザインが女性らしくアシンメトリーな美しいドレープがより身体を美しく魅せるリュクスな逸品。 カジュアルからきれいめまで幅広く馴染む洗練されたデザインが大人の魅力を引き立てる。 お出かけはもちろんカジュアルなスタイルもスタイリッシュに決まる大人の風格漂う、トップスです。【商品情報】<Max Mara> 2023年春夏コレクション薄手で軽く柔らかな風合いに仕上げた、テクニカル ジャージー トップ。クロスオーバーデザインで、サイドにアシンメトリーなドレープモチーフが施されたフェミニンなデザインです。シルエットは、ボディラインにフィットするスリムライン。オフショルダーにしてグラマラスな着こなしもおすすめです。<ポケット>なし<スタイル>長袖カラー...ブラック袖丈...長袖柄・デザイン...無地ネック...Vネック季節感...春、秋

