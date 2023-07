WACKOMARIA ワコマリア

WACKOMARIA ワコマリア ミリタリージャケットTYPE M-65 黒

THE GUILTY PARTIES

黒

サイズ表記:38(Sサイズ相当)

ecwcs GEN3 level7 XS-short



カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···コットン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり(収納式)

季節感···春、秋、冬

WACKOMARIA ワコマリアよりバックプリント(マリア像)が特徴的なミリタリージャケットTYPE M-65です。

■ 各サイズ(採寸):

※素人採寸の為、若干の誤差はご容赦ください

着丈:約69cm

身幅:約52cm

肩幅:約44cm

袖丈:約63cm

■素材:

コットン100%

■商品状態:

全体的に目立った傷や汚れ、破れなどは見当たりません。

※ライナー欠品

詳細は写真にてご確認ください。

■発送について:

メルカリ便にて発送予定です。

■梱包について:

ビニール袋に包んでボックスに梱包させていただきます。

付属品はありません。

中古アパレルであることをご理解頂き、承知頂いた方のみご購入お願い致します。

☆某有名リサイクルショップにて購入しました。

鑑定済みのお品です。

☆ご気軽にコメントください

☆即購入大歓迎です

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

