【オープニングセール】 【値下げ】ココメロディ　カラードレス　9号 ウェディング

披露宴で1時間程着用しました。

ココメロディのオフショルダーカラードレスです。

クリーニングはしておりませんので

気になる方はご遠慮ください。

オーダーではなく、既製品サイズです。

背中が編み上げなので、7号〜11号の方でも

着用できると思います。

ココメロディのドレス収納バッグとセットでお譲りします。

価格はご相談ください(^ω^)

また、気になる点がありましたらコメントお願い致します!

<サイズ>

9号

バスト:86(cm)

ウェスト:66(cm)

ヒップ:92(cm)

肩幅:37(cm)

上半身丈:39(cm)

下半身丈:101(cm)

総丈:140(cm)

身長:160(cm)

ヒールの高さ:7(cm)

#結婚式 #カラードレス

#ココメロディ

#ブルードレス

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

