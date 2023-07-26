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柔らかな質感の 18K イニシャルピアス【S】 リング

商品の説明

ノーブランドですが18Kのダイヤピアスで、小さいですが存在感があります。
【新品】12号 赤リング ハウルの動く城 ジブリ美術館公式リング 指輪 ソフィー
2023年5月に購入し、使用回数2回ほどです。
カルティエ　リング　タンクフランセーズ　53号　★クリーニング済
他に欲しいものができたので出品いたします。
AU750 カルティエ リング トリニティ 12号

ボッテガヴェネタ 良品 天然石 ストーン リング 指輪 イントレチャート 925
18Kダイヤでこの値段はお値打ちです‼︎
【丘様専用】PT900 サファイア&ルビー　リング２個セット

天然ピンクパープル サファイア ダイヤ リング1.06ct k18 f
サイズ縦7mm×横4mm
DuNoA 神田うの K18ピンクゴールド リング **Sanshimai*新品

750 WG PG カールブラックバーン ダイヤモンド 0.91ct リング
材質···ゴールド

【嵐さん専用】カルティエ トリニティリング XS 49

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし
ノーブランドですが18Kのダイヤピアスで、小さいですが存在感があります。2023年5月に購入し、使用回数2回ほどです。他に欲しいものができたので出品いたします。18Kダイヤでこの値段はお値打ちです‼︎サイズ縦7mm×横4mm材質···ゴールド

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

柔らかな質感の 18K イニシャルピアス【S】 リング

15分钟前

柔らかな質感の 18K イニシャルピアス【S】 リング

¥13,500 ¥11,475

(税込) 送料込み
2
12
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8e924cca0

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8e924cca0
柔らかな質感の 18K イニシャルピアス【S】 リング 柔らかな質感の 18K イニシャルピアス【S】 リング

新品 K18 イニシャルピアス『S』 片耳分｜PayPayフリマ

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楽天市場】【クーポン利用で1,000円OFF】イニシャルピアス 片耳【日本

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