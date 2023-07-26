柔らかな質感の 18K イニシャルピアス【S】 リング

ノーブランドですが18Kのダイヤピアスで、小さいですが存在感があります。

【新品】12号 赤リング ハウルの動く城 ジブリ美術館公式リング 指輪 ソフィー

2023年5月に購入し、使用回数2回ほどです。

カルティエ リング タンクフランセーズ 53号 ★クリーニング済

他に欲しいものができたので出品いたします。

AU750 カルティエ リング トリニティ 12号



ボッテガヴェネタ 良品 天然石 ストーン リング 指輪 イントレチャート 925

18Kダイヤでこの値段はお値打ちです‼︎

【丘様専用】PT900 サファイア&ルビー リング２個セット



天然ピンクパープル サファイア ダイヤ リング1.06ct k18 f

サイズ縦7mm×横4mm

DuNoA 神田うの K18ピンクゴールド リング **Sanshimai*新品



750 WG PG カールブラックバーン ダイヤモンド 0.91ct リング

材質···ゴールド

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ノーブランドですが18Kのダイヤピアスで、小さいですが存在感があります。2023年5月に購入し、使用回数2回ほどです。他に欲しいものができたので出品いたします。18Kダイヤでこの値段はお値打ちです‼︎サイズ縦7mm×横4mm材質···ゴールド

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【嵐さん専用】カルティエ トリニティリング XS 49