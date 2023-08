柔らかな質感の ISTKUNST バックロゴ コーチジャケット ナイロンジャケット ジャンパー/ブルゾン

ご覧頂きありがとうございます。

購入したものの1度も着用せず保管していました。タグ付きの新品未使用です。

◆現地ではアイドルも愛用者が多い韓国発のカジュアルストリートブランド「istkunst」のコーチジャケットです。

◆ビッグシルエットが特徴です。ユニセックスで男女どちらでも着用出来ます。

カラー ブラック

表地ナイロン100%

裏地(メッシュ)ポリエステル100%

made in korea

Lサイズ

身幅 63㎝

着丈 74㎝

袖丈 80㎝

商品の情報 商品のサイズ L ブランド イストクンスト 商品の状態 新品、未使用

