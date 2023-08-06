（訳ありセール 格安） 【新品】正絹　袋帯《薄いたまご色　花　荒磯》 着物

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黒留袖 鶴亀吉祥 セット ふくよか M 袋帯 帯締め帯揚げ 末広 裄65.5紋付色無地 正絹西陣織名品袋帯 セットr様専用 着物 反物 紬 正絹おしゃれ草履M『小紋屋 高田勝』京友禅 小紋反物 琳派400 波柄No.911 着物 正絹 小紋 反物 新品未使用