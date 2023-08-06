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（訳ありセール 格安） 【新品】正絹　袋帯《薄いたまご色　花　荒磯》 着物

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黒留袖 鶴亀吉祥　セット　ふくよか　M 袋帯　帯締め帯揚げ　末広　裄65.5

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紋付色無地　正絹西陣織名品袋帯　セット

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『小紋屋　高田勝』京友禅　小紋反物　琳派400 波柄

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