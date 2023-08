お目に留めていただきありがとうございます。

レトロ、ユキトリイ、ベスト未使用



♣︎屋外自然光下で色味調整、加工等一切せず

撮影した画像にてお色味等ご参考になさって

下さい。

♣︎知る人ぞ知るパリのオートクチュールブランド

CLAUDE PATRICK PARISの

ロングカーディガン

を出品いたします。

♣︎贅を尽くしたパリオートクチュール職人の

手作業で作られた一点物です。

♣︎とても繊細で細かくお花が編まれています。

オートクチュールの材料費の

レースだけでもこの出品価格以上です。

価値のわかる方にお譲り出来れば嬉しく存じます。

♣︎匠の職人技です。

♣︎母は顧客特別価格で購入

していた為値札は顧客特別価格です

♣︎母が懇意にしているお店の管理下で

保管してもらっていたものとなります。

♣︎これ一枚羽織るだけで華やかになります。

人と違う洗練されたワンランク上の

ファッションがお好きな方に。

♣︎動くとヒラヒラと切り替えのデザイン箇所が

揺れる動き。

♣︎ロリータさんや宝塚がお好きな方にも

オススメします。

♣︎折り畳み小さくして、旅先のお供にも。

バケーション先でも大活躍

♣︎サイズ

着丈118

肩幅36

身幅48

測定時ホックを閉めた状態。

開いたままですと余裕+値

希少 パリオートクチュール職人が手掛けた繊細で豪華な圧巻の一点物

ご参考になさって下さい。

♣︎ピアニストの方や舞台で朗読される方

ヴァイオリンやフルート等演奏される方の

衣装としても素敵です。

メルカリ便にてお送りいたします

よろしくお願いいたします

#新品 #未使用 #ドレス #セットアップ #レース

#フランス #パリオートクチュール

#CLAUDEPATRICK

#クラウドパトリック #シースルー #セクシー

#レース #フラワー

#気品 #上品 #ゴシック #ロリータ #ロリィタ

#ゴスロリ #シースルー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アッシュペーフランス 商品の状態 新品、未使用

お目に留めていただきありがとうございます。♣︎屋外自然光下で色味調整、加工等一切せず撮影した画像にてお色味等ご参考になさって下さい。♣︎知る人ぞ知るパリのオートクチュールブランドCLAUDE PATRICK PARISのロングカーディガンを出品いたします。♣︎贅を尽くしたパリオートクチュール職人の手作業で作られた一点物です。♣︎とても繊細で細かくお花が編まれています。オートクチュールの材料費のレースだけでもこの出品価格以上です。価値のわかる方にお譲り出来れば嬉しく存じます。♣︎匠の職人技です。♣︎母は顧客特別価格で購入していた為値札は顧客特別価格です♣︎母が懇意にしているお店の管理下で保管してもらっていたものとなります。♣︎これ一枚羽織るだけで華やかになります。人と違う洗練されたワンランク上のファッションがお好きな方に。♣︎動くとヒラヒラと切り替えのデザイン箇所が揺れる動き。♣︎ロリータさんや宝塚がお好きな方にもオススメします。♣︎折り畳み小さくして、旅先のお供にも。バケーション先でも大活躍♣︎サイズ着丈118肩幅36身幅48 測定時ホックを閉めた状態。開いたままですと余裕+値ご参考になさって下さい。♣︎ピアニストの方や舞台で朗読される方ヴァイオリンやフルート等演奏される方の衣装としても素敵です。メルカリ便にてお送りいたしますよろしくお願いいたします#新品 #未使用 #ドレス #セットアップ #レース#フランス #パリオートクチュール #CLAUDEPATRICK#クラウドパトリック #シースルー #セクシー#レース #フラワー#気品 #上品 #ゴシック #ロリータ #ロリィタ#ゴスロリ #シースルー

