【メール便不可】 【希少ベロア素材】シュプリーム☆バックプリント入りボーダー半袖ポロシャツ. ポロシャツ

【商品説明文】

大人気☆MONCLER☆モンクレール ポロシャツ 半袖 ロゴ トリコロール XL

▪️ブランド▪️

シュプリーム Supreme

▪️サイズ表記▪️

M

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・着丈71

・身幅55

・肩幅47

・袖丈23

▪️カラー▪️

黒色 紫色 白色 / ブラック パープル ホワイト マルチカラー

▪️素材▪️

コットン80%

ポリエステル20%

ベルベット

▪️購入元▪️

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

▪️状態▪️

USED

お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください!

2752

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

