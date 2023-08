数量限定セール マウントアダプター SONY LA-EA4 Eボディ用 αレンズ その他

SONY マウントアダプター LA-EA4 αレンズ Eボディ用

【極美品/中古】キヤノン バッテリーグリップ BG-E11化粧箱付き



ニコン Nikon EL Nikkor 105mm f/5.6 N 0968

以前使用していましたが、Eマウントレンズが揃ってきたのでAマウント資産を手放すことにしました。

ソニー a7r4 ボディ



★良品★ペンタックスPENTAX FB-10 フラビーノ 双眼鏡L330#812

LA-EA4です。

【美品】RAYNOX レイノックス DCR-2025PRO レンズ



SLIK CARBON 713EX スリック カーボン三脚

購入時の付属品は全て揃っていると思われます。

Manfrotto MBASEPROVR & MBOOMCFVR-S



Move Shoot Move 天体望遠鏡 微動雲台

出品前にα7R4Aで動作確認実施しました。

Insta360 ONE RS & Drone Mount

AF、ピント合わせ問題ありませんでした。

ricoh theta sc2



Velbon ベルボン カーボン三脚 ジオ カルマーニュ

画像の通り、トランスルーセントミラーの左下に傷(穴)があります。

manfrotto MVH502AH

手持ちのAマウントで一番広い20mmで確認しましたが、写り込みや、動作に問題はないと感じました。

SmallRig スモールリグ Pix M160 LEDライト 2個セット



Nikon カメラバッグ、新品 未使用

また、内壁の一部に剥がれがあります。

【uuu485様専用】マルミ 77mmマグネットスリム ADVANCED KIT

こちらも特に問題は感じませんでした。

ニコン NIKON REFLEX NIKKOR 500mm F8 NEW



値下げ! マンフロット MT190XPRO4[190Proアルミ三脚3段]

以上から少しお安く出品させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。

44237 Libec T72 三脚 H55 DV 雲台付き

Aマウントレンズと同時購入していただく場合は同梱にて発送させていただきます。

CANON スピードライト 600EX II-RT キヤノン ストロボ



dji RONIN-SC ミラーレス一眼用ジンバル

4/29 AMまでに支払完了された方は当日中に発送可能です。

シマノ バルケッタプレミアム150DH

以降にお支払いの場合は発送が5/5以上になります。

Benro 75mm Hi Hat ミニ三脚 アクセサリー付き



ユリシーズ ULYSSES ボディケース SONY α7 α7R α7s 専用

よろしくお願いします

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 傷や汚れあり

SONY マウントアダプター LA-EA4 αレンズ Eボディ用以前使用していましたが、Eマウントレンズが揃ってきたのでAマウント資産を手放すことにしました。LA-EA4です。購入時の付属品は全て揃っていると思われます。出品前にα7R4Aで動作確認実施しました。AF、ピント合わせ問題ありませんでした。画像の通り、トランスルーセントミラーの左下に傷(穴)があります。手持ちのAマウントで一番広い20mmで確認しましたが、写り込みや、動作に問題はないと感じました。また、内壁の一部に剥がれがあります。こちらも特に問題は感じませんでした。以上から少しお安く出品させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。Aマウントレンズと同時購入していただく場合は同梱にて発送させていただきます。4/29 AMまでに支払完了された方は当日中に発送可能です。以降にお支払いの場合は発送が5/5以上になります。よろしくお願いします

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 傷や汚れあり

marumi 可変nd creation vari 77mm ND2-500tilta bmpcc4k リグ撮影用外部モニター タッチスクリーン 7インチ ANDYCINE C7