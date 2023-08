新年の贈り物 こうちゃん様専用TOSHIBA REGZA SD-BP900S ブルーレイプレーヤー

TOSHIBA REGZA レグザポータブルプレーヤー SD-BP900S

4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK

4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALE

Ad−DVD種類: Blu−ray

Ad−DVD記録面方式: Ad−DVD録再以外

HDMI端子数(新): 1

NETFLIX: NO NETFLIX

TV/モニタTV有無: モニタTV付

color: WHITE

スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD

メモリカード対応種類: SDHC

圧縮音楽再生機能有無種類: MP3

録/再タイプ: 再生専用タイプ

電源タイプ: AC/バッテリーパックタイプ

リモコン付き

Ncnrでお願いします。

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 やや傷や汚れあり

TOSHIBA REGZA レグザポータブルプレーヤー SD-BP900S4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: Blu−rayAd−DVD記録面方式: Ad−DVD録再以外HDMI端子数(新): 1NETFLIX: NO NETFLIXTV/モニタTV有無: モニタTV付color: WHITEスーパーオーディオCD対応: スタンダードCDメモリカード対応種類: SDHC圧縮音楽再生機能有無種類: MP3録/再タイプ: 再生専用タイプ電源タイプ: AC/バッテリーパックタイプ リモコン付きNcnrでお願いします。

