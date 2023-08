BE FIRST BE:1 ツアー ライブDVD

BMSG限定版の3枚組です。

開封済みになります。

3枚組DVD

フォトブック

銀テープ

注意:スマプラムービーはありません。

おまけでgiftedのBMSG限定版のCD.DVDをおつけします。こちらも開封済みになります。

どちらもBlu-rayではありませんのでご注意下さい。

美品にはなりますが、開封済みですのでご理解頂ける方よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

