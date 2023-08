てりおん様専用

弓兵と歩兵忍者とコラボしての侍モードも中々の見応えがあります。

宜しく御願い致します。

アクションベース〜撮影用は付属致しません。

代わりにおまけ入れて合計2個の

通常アクションベースを付属致します。

素体と武器類を別々に飾れる様に♪

宜しく御願い致します。

各種各部

下地処理〜仕上げまでコーティング済み

艶あり使用

艶消し使用

肌部分は綺麗だったので

素地を活かして仕上げています。

写真撮影等は不器用なので、お許しください。

付属品パーツ〜武器等は写真が全てになりますので

御確認後〜御理解の上、宜しくお願い致します。

素人制作になりますので細やかな粗などありましたら

御理解と御了承の程宜しくお願い致します。

発送時は、クッション材等使用し発送させて頂きすので、

宜しくお願い致します。

各種プラモデル関係の出品は、

個人の趣味で楽しみながら集めて自作してみたり

ミキシング〜アレンジして楽しんでいる一部を

出品させて頂いています。

素人作品になりますが、

ミキシング用〜パーツ代用〜修理等にも利用して頂き

気に入ってもらえましたら幸いです。

一度組み立て済み等色々と有りますが

塗装等も済んでいたり、気づいていない古傷も有ろうかと

ジャンク品として

御理解と御了承の程宜しくお願い致します。

御購入の際は御理解、御了承して頂けると幸いですので宜しく御願い致します。

メガミデバイス

忍者

弓兵

メガミデバイス

朱羅

塗装済み完成品

フィギュア種類···完成品フィギュア

人気シリーズ···メガミデバイス

種類···プラモデル・模型パーツ

仕様···完成品

素材···その他

分類···大人向け

てりおん様専用メガミデバイス朱羅〜弓兵〜忍者セット小冊子セット弓兵と歩兵忍者とコラボしての侍モードも中々の見応えがあります。宜しく御願い致します。アクションベース〜撮影用は付属致しません。代わりにおまけ入れて合計2個の通常アクションベースを付属致します。素体と武器類を別々に飾れる様に♪宜しく御願い致します。各種各部下地処理〜仕上げまでコーティング済み艶あり使用艶消し使用 肌部分は綺麗だったので素地を活かして仕上げています。写真撮影等は不器用なので、お許しください。付属品パーツ〜武器等は写真が全てになりますので御確認後〜御理解の上、宜しくお願い致します。素人制作になりますので細やかな粗などありましたら御理解と御了承の程宜しくお願い致します。発送時は、クッション材等使用し発送させて頂きすので、宜しくお願い致します。各種プラモデル関係の出品は、個人の趣味で楽しみながら集めて自作してみたりミキシング〜アレンジして楽しんでいる一部を出品させて頂いています。素人作品になりますが、ミキシング用〜パーツ代用〜修理等にも利用して頂き気に入ってもらえましたら幸いです。一度組み立て済み等色々と有りますが塗装等も済んでいたり、気づいていない古傷も有ろうかとジャンク品として御理解と御了承の程宜しくお願い致します。御購入の際は御理解、御了承して頂けると幸いですので宜しく御願い致します。メガミデバイス忍者弓兵メガミデバイス朱羅塗装済み完成品フィギュア種類···完成品フィギュア人気シリーズ···メガミデバイス種類···プラモデル・模型パーツ仕様···完成品素材···その他分類···大人向け

