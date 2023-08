vaqutaux voyage

ヴァクトーヴォヤージュ

Lサイズ

一度短時間着用したあと、ホームクリーニングして自宅保管しております。

目立つようなダメージはありませんが、

ボタンのところ

白い生地のためかボタンの金属の色?(黒っぽい色)がついています。

画像をご確認ください!

ボタンを閉じて着用すれば気にならないと思いますが、細かいことが気になる方は購入をお控えください。

秋もビーチタウンシリーズ。

甘辛コーデに可愛い大人のショート。

フロントと裾はタキシードプリーツ仕上げでヴォヤージュミルクとノアールのバイカラーで甘辛スタイルに。

すべてのビーチタウンドレスシリーズにあうように御作りしてありますので、是非トータルコーディネートをお楽しみください。

厚手の水着素材にuv加工を施したこちらのお品は水陸両用で水着としてもタウンユース使いもできますので

是非普段着としてもお召しください♡

Lサイズ 肩幅36 バスト100 着丈76 股下12

ミルクとノアールは同じ生地になりますが、

染色加工など生地の仕上がり具合により若干サイズが異なる場合がございます。

色 ヴォヤージュミルク×ノアール

素材polyester95% スパンデックス5%

発送の際は『コンパクトに梱包します』ので、ご了承ください。

細かいことが気にならない方、

どうぞよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

