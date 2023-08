イギリスの作家、マーベルルーシーアトウェルの絵をモチーフして作られたエネスコ 社のMemories of yesterday シリーズのJUST LONGING TO SEE YOU ただあなたに会いたくて、です。

世界7500体限定発売されたもので3054/7500のナンバーが入っています。

元気で可愛い女の子です。笑顔を見たら元気をもらえそうな可愛い作品です。

ビンテージ品です。※振るとカラカラ音が鳴ります。焼成時にら空気穴から入ったもので、リヤドロなど他の陶器製品にもたまにあります。不良品ではありません。割れ、欠け、のない美品です。写真は全て現物です。化粧箱はついていません。

サイズ

直径6.5✖️高さ16センチ

♪他の商品と同梱で送料分と合わせ買い特典で2点目以降800円引きにします。他の人形はこちらから↓

#マーベルルーシーアトウェル可愛い人形たち

マーベルルーシーアトウェル(Mabel Lucie Attwell)は、1879 ロンドンで生まれ。英国を代表する画家です。ほっぺのぷっくりした可愛らしい子供のイラストは当時大変な人気でエリザベス女王始めイギリス王室の人たちも大好きだったことで有名です。

エネスコ から発売されたこちらの陶器人形は2000年から製造中止になり年々手に入りにくいものとなっています。

マーベルルーシーアトウェル

メモリーズオブイェスタデイ

アンティーク

陶器 置物

陶器 人形

マーベルルーシーアトウェル

エネスコ ビンテージ

ビンテージ

イギリス王室

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

イギリスの作家、マーベルルーシーアトウェルの絵をモチーフして作られたエネスコ 社のMemories of yesterday シリーズのJUST LONGING TO SEE YOU ただあなたに会いたくて、です。世界7500体限定発売されたもので3054/7500のナンバーが入っています。元気で可愛い女の子です。笑顔を見たら元気をもらえそうな可愛い作品です。ビンテージ品です。※振るとカラカラ音が鳴ります。焼成時にら空気穴から入ったもので、リヤドロなど他の陶器製品にもたまにあります。不良品ではありません。割れ、欠け、のない美品です。写真は全て現物です。化粧箱はついていません。サイズ直径6.5✖️高さ16センチ♪他の商品と同梱で送料分と合わせ買い特典で2点目以降800円引きにします。他の人形はこちらから↓#マーベルルーシーアトウェル可愛い人形たちマーベルルーシーアトウェル(Mabel Lucie Attwell)は、1879 ロンドンで生まれ。英国を代表する画家です。ほっぺのぷっくりした可愛らしい子供のイラストは当時大変な人気でエリザベス女王始めイギリス王室の人たちも大好きだったことで有名です。エネスコ から発売されたこちらの陶器人形は2000年から製造中止になり年々手に入りにくいものとなっています。マーベルルーシーアトウェルメモリーズオブイェスタデイアンティーク陶器 置物陶器 人形マーベルルーシーアトウェルエネスコ ビンテージビンテージイギリス王室

