ドライタッチ加工を施したシルクのリリヤーンと元糸(ドライタッチシルク)を引き揃えて編んだボタンレスのカーディガン。

リリヤーンとは中が空洞になっている糸=軽く上がりながらもバルキーさを保てるのが特徴。

表裏両方で着用できるような仕様にしています。

ポケットも考えてデザインされており、前立ては編み続き、袖裾は天竺スタートで断ち切りのようなイメージ。

とてもなめらかな手触りで、着心地も抜群です。

サイズ1

【size/1】

肩幅>47

身幅>59

着丈>66

(全てcm)

新品、未着用。紙タグもございます。

エクリュの様なカラーで、袖口や裾はネイビーのトリミングになっています。

No : MT3103-0101

Color : Parchment

Material : 絹 100%

素材···シルク

袖丈···長袖

襟···ノーカラー

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

