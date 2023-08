nop de nod(ノップドゥノッド)のパネルチェック スタンドカラーワンピースです。

試着のみ自宅保管品です。

サイズ...M ですが、LLサイズのわたしでもちょうどよいくらい余裕があります。

身幅...63cm

裾幅...89cm

総丈...襟付け根から116cm

税込み 14,300円

小さく畳んでの発送です。畳みじわはご了承ください。

ギンガムチェックをベースにしたトラッド見えするきちんと感のあるチェック柄です。

厚すぎないコットンリネン素材なので、長い期間の着用が楽しめます。

ビブヨーク風ダーツギャザーのスタンドカラーでアンティークローブのようなデザイン。

衿とカフス、レトロディテールの袖口短冊にリネン素材を使用しています。

ボタンはリネンくるみ釦使用。両サイドポケットにはスカラップステッチがさり気なく入っています。

POU DOU DOUから生まれたブランド「nop de nod(ノップドゥノッド)」小さな心遣いを忘れないリラックスしたフォルムのシンプルで凛々しい大人ナチュラルブランド。

【MACPHEE/マカフィー】 コットンサテン ワンピース 新品未使用タグ付き

joie de vivreハードマンズリネンデニムカーニバルパンツ

希少デザイン レオナール 夏らしい総柄 ノースリーブワンピース 日本製

【一点限定】Darich グリッターマーメイドニットワンピース パープル 春

ハーベスティ アトリエローブ ワンピース harvest ATELIERROBE

INGEBORG インゲボルグ ノースリーブ ロングワンピース 総レース フリル

AMERI AMERICAN SLEEVE LAYERED KNIT DRESS

WRYHT Pleated Night Dress White

GUCCI グッチ ビジューカフス ウール フレア ドレス ワンピース

パメオポーズ Butterfly Collar Dress ワンピース

アメリヴィンテージ オトナミューズコラボ セットアップ ネイビー

新品 トロワズィエムチャコ レースサテンワンピース ロング インナー付 38

エンフォルド 2023ss ワンピースのみ

sacai 2022ss ワンピース

ヘルムートラング 本人期 ストラップドレス

美品 ワンダフルワールド 金子功 セーラー ロングワンピース

kotohayokozawa テラコッタカラーロングワンピース

【未使用】コットンシルクロングワンピース

N°21 ブラックフレアワンピース

aodress アオドレス 刺繍 ワンピース

◾️ネストローブ◾️2wayワンピ◾️リネン100% 墨黒◾️

Tulle pleats shirt one piece (gray)

新品未使用タグ付き セオリーリュクス ワンピース 40 L〜XL位 真冬以外◎

ヒステリックス 総柄ワンピース

専用✨ローラアシュレイ シャツワンピース サイズ11 L サッカー生地

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ノップドゥノッド 商品の状態 未使用に近い

