エスコンフィールド北海道★THE NORTH FACE F VILLAGE店限定半袖Tシャツニュートープ XLサイズノースフェイス店舗限定品日本ハム

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、入札をお待ちしています。

【商品の説明】

ブランド・メーカー:ノースフェイス

【オススメ】

通販不可、店舗に来た人しか入手できない商品です

しかも、デザインがとてもカッコいいです!

人とかぶらないレア度が高いです

3月14日(火)に「THE NORTH FACE F VILLAGE店」がオープン!

場所は、北海道日本ハムファイターズの新球場「エスコンフィールド北海道」を含めたエリアである、HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE内です

【サイズ】XL

【購入価格】13,200

【商品の状態】

使用状況:新品未使用

【その他】

不明点はご質問ください。

カラー···ブラック

袖丈···長袖

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

