19aw Yohji Yamamoto Pour Homme ヨウジヤマモト プールオム シワギャバ ギャザー 辞書 2 抜染 プリント ワイド パンツ 裾周り ベルト 4

モデルが着用しているのは、あくまでも着用した時のイメージです

【状態】 裾内側にキズ?穴?が御座います。内側なので、そこまで気にはならないかとは思いますが画像にて、ご判断下さい。その他は比較的綺麗な状態かと思います。(画像にてご確認下さい)

【カラー】 ブラック 系

【素材】画像の内タグよりご確認ください。

【サイズ】4

【平置き採寸】

【ウエスト】 56cm

【わたり】 45cm

【股上】 35cm

【股下】 73.5cm

【裾幅】 21cm

素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 やや傷や汚れあり

19aw Yohji Yamamoto Pour Homme ヨウジヤマモト プールオム シワギャバ ギャザー 辞書 2 抜染 プリント ワイド パンツ 裾周り ベルト 4モデルが着用しているのは、あくまでも着用した時のイメージです 【状態】 裾内側にキズ?穴?が御座います。内側なので、そこまで気にはならないかとは思いますが画像にて、ご判断下さい。その他は比較的綺麗な状態かと思います。(画像にてご確認下さい)【カラー】 ブラック 系 【素材】画像の内タグよりご確認ください。【サイズ】4 【平置き採寸】 【ウエスト】 56cm【わたり】 45cm【股上】 35cm【股下】 73.5cm【裾幅】 21cm素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。

