から厳選した Champion 00s リバースウィーブ "BARRYS" フーディ パーカー

2000年代初期,Championチャンピオンのプルオーバーパーカー。

現在、数が少なくなってきており、

値段高騰中の人気の高いリバースウィーブモデル。

USA規格の一着です。

リバースウィーブ特有の肉厚なスウェット生地。

ダメージ加工では出せない、

古着特有の味や風合いがよく出ています。

袖にはワンポイントでロゴが入ります。

ユニセックスで着用していただけます。

[カラー ]

WHITE ホワイト 白

[商品サイズ]

表記L

着丈70cm(後着丈)

身幅64cm

肩幅53cm

袖丈67cm

︎︎︎︎素人採寸ですので、多少の誤差はご了承くださいませ。

[コンディション]

目立った傷や汚れはございません[写真でご判断ください]

【経年美化】に変化しヴィンテージの雰囲気は抜群です。

ビンテージ品の風合いにご理解のある方のみお願いします。

神経質な方は入札をおやめください。

NIKE(ナイキ)・adidas(アディダス)・ジョーダン・プーマ・ティンバーランド・などの90s系

ステューシー・vans(バンズ)・supreme(シュプリーム)・XLARGE(エクストララージ)などのストリート、スケートブランド

POLO・ ラルフローレン・ ラコステ・ トミーヒルフィガーなどのトラッド系

NBA NFL MLB などのアメリカスポーツカルチャー

カーハート・ ハーレーダビッドソン・Levi’s(リーバイス)などのアメカジ

ビームスなど アメカジセレクトユニクロ・ GAP(ギャップ)・ZARA(ザラ)・ロックTシャツ、バンドTシャツが好きな方にオススメです。

カラー···ホワイト

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー

ポケット···あり

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

