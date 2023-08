最終値下げ マニトバ様専用　新品未使用　MASON'S & entre amisセット ショートパンツ

メイソンズのハーフパンツです。

新品未使用のタグ付きになります。

●サイズ50(おそらくL相当)

ウエスト45 股上23 股下25 裾幅23

※多少の誤差はご了承ください。

●素材:綿97% エラスタン(ポリウレタン)3%

●状態:新品未使用になります。

カラー···カーキ系

entre amisのハーフパンツです。

新品未使用のタグ付きになります。

●サイズ34(おそらくL相当)

ウエスト44 股上24 股下27 裾幅24.5

※多少の誤差はご了承ください。

●素材:綿98% エラスタン(ポリウレタン)2%

●状態:新品未使用になります。

カラー···レッド系

ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。

よろしくお願い致します。

メイソンズのハーフパンツです。新品未使用のタグ付きになります。●サイズ50(おそらくL相当)ウエスト45 股上23 股下25 裾幅23※多少の誤差はご了承ください。●素材:綿97% エラスタン(ポリウレタン)3%●状態:新品未使用になります。カラー···カーキ系entre amisのハーフパンツです。新品未使用のタグ付きになります。●サイズ34(おそらくL相当)ウエスト44 股上24 股下27 裾幅24.5※多少の誤差はご了承ください。●素材:綿98% エラスタン(ポリウレタン)2%●状態:新品未使用になります。カラー···レッド系ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。よろしくお願い致します。

