Patagoniaパタゴニアメンズ R2テックフェイス ジャケットLサイズ L-BSNGM's R2 TechFace フリース2022AW

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、入札をお待ちしています。

【商品の説明】

Patagonia M's R2 TechFace hoody

製品番号83730 FA22

サイズ:XL

寒冷な天候下のクロスレイヤーとして理想的なR2 テックフェイス・ジャケットは、保温性と通気性を提供しながら悪天候と摩耗に耐えるという利点を加え、状況の変わりやすい山での用途を広げるデザイン。フェアトレード・サーティファイドの縫製を採用

「パタゴニアHPより抜粋」

【商品の状態】

使用状況 :新品未使用

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド パタゴニア 商品の状態 新品、未使用

