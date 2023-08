#POTETOの家電、スマホ、カメラはこちら

KI19/45

-商品詳細-

商品

【メーカー】 National

【商品】 シャンデリア

サイズ(約)

【幅】 65cm

【奥行】 65cm

【全長】 44cm(吊り下げ部分含む)

36cm(本体のみ)

状態

手持ちの電球、配線を使用し

通電可能なこと確認しました。

通電確認に使用した電球は付属しません。

紐を引くと、全灯・やや暗くなる・消灯となります。

シェード上の部品が一つ欠けております。

金属部分にはくすみや傷がついており、

やや使用感がございます。

シェードにひび割れ等はございません。

またシェードにも汚れがございます。

簡単な清掃は行っておりますが、

取り切れていない汚れが

多数残ったままとなっております。

商品の破損を防ぐため、

シェード四つとそれ以外の部分を分けて梱包し、

二個口で発送させて頂きます。

シェードはゆうパック120サイズ、

それ以外はゆうパック170サイズでの発送となります。

送料は下記の二つの表を合計したものとなりますので

ご注意ください。

予めご了承の上入札をお願いいたします。

その他細かな詳細は画像参照でお願いします。

扱っている商品は骨董品や中古品を扱っております。

極端に目立つ欠損は説明文・画像にて表記致しますが、

多少スレ・キズ・汚れなどがある品としてご理解下さい。

種類...シャンデリア

光源の色...電球色

光源の種類...白熱灯

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

