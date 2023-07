GUCCI モヘアウールマフラー スカーフ

参考価格:72,600円→47,000円

❤定価約35%OFF!!❤

色:ブラウン

サイズ:長さ230cm 幅20cm

素材:最高級ウール100%

生産国:Made in Italy

メンズ、ウィメンズどちらもお使い頂けます❗

出品している商品は全て正規品です❗

【買取専門店にて鑑定済】

査定証明書、鑑定証明書をご希望の方は無料でお付け致します❗

※こちらの商品の付属品は

『箱+ショッパー袋』のみとなります❗

画像の付属品はオプション例です。

※お値引きは『箱不要−500円、袋不要-500円』で-1000円までとさせて頂きます。

その他の付属品をご希望の場合は以下のオプションをコメントにてお願い致します❗

価格変更後に購入お願い致します❗

【オプション】

・紙タグ 750円

・リボン 500円

・メッセージカード 500円

・レシートケース 500円

・GUCCIシール 300円

オプションをお付け頂ければプレゼント用にしてお店で購入した状態にして発送致します❤

他にもGUCCIのマフラーを多数出品しているので是非ご覧下さい❤

※箱、ショッパー袋、カード、タグ、リボンの色やデザインが写真と異なる場合がありますので、ご希望の色やデザインが御座いましたらコメントにてお願い致します。

出来る限り対応させて頂きます。

※購入の際、GUCCIのスタッフさんが品質タグを外している為ありません。

※ショップカードは個人情報保護の為、付属しません。

※他にご不明な点があれば事前にコメントを宜しくお願い致します。

彼女 プレゼント

彼氏 プレゼント

クリスマス プレゼント

誕生日 プレゼント

メンズ プレゼント

レディースプレゼント

彼氏 クリスマスプレゼント

彼女 クリスマスプレゼント

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

GUCCI モヘアウールマフラー スカーフ--------------------------------------------------------参考価格:72,600円→47,000円--------------------------------------------------------❤定価約35%OFF!!❤色:ブラウンサイズ:長さ230cm 幅20cm素材:最高級ウール100%生産国:Made in Italyメンズ、ウィメンズどちらもお使い頂けます❗出品している商品は全て正規品です❗【買取専門店にて鑑定済】査定証明書、鑑定証明書をご希望の方は無料でお付け致します❗※こちらの商品の付属品は『箱+ショッパー袋』のみとなります❗画像の付属品はオプション例です。※お値引きは『箱不要−500円、袋不要-500円』で-1000円までとさせて頂きます。その他の付属品をご希望の場合は以下のオプションをコメントにてお願い致します❗価格変更後に購入お願い致します❗【オプション】*+:。.。 。.。:+**+:。.。 :+**+:。.。 。.。:+*・紙タグ 750円・リボン 500円・メッセージカード 500円・レシートケース 500円・GUCCIシール 300円*+:。.。 。.。:+**+:。.。 :+**+:。.。 。.。:+*オプションをお付け頂ければプレゼント用にしてお店で購入した状態にして発送致します❤他にもGUCCIのマフラーを多数出品しているので是非ご覧下さい❤※箱、ショッパー袋、カード、タグ、リボンの色やデザインが写真と異なる場合がありますので、ご希望の色やデザインが御座いましたらコメントにてお願い致します。出来る限り対応させて頂きます。※購入の際、GUCCIのスタッフさんが品質タグを外している為ありません。※ショップカードは個人情報保護の為、付属しません。※他にご不明な点があれば事前にコメントを宜しくお願い致します。ーーーーーーーーーーー彼女 プレゼント彼氏 プレゼントクリスマス プレゼント誕生日 プレゼントメンズ プレゼントレディースプレゼント彼氏 クリスマスプレゼント彼女 クリスマスプレゼント

