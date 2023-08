安いそれに目立つ 【非売品】コントレイルキャップ キャップ

JRA京都競馬場グランドオープン記念

WelcomeChance抽選品の

コントレイルキャップです。

4月22〜23日各日限定500の完全非売品です。

包装がない状態で渡されています

あらかじめご了承ください。

円形パドックのモチノキメモリアルカードもお付けいたします。

#京都競馬場

#センテニアルパーク

#コントレイル

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

