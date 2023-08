2022年春の yori サテンセンタープレスワイドパンツ　ホワイト 36【2022SM】 カジュアルパンツ

yoriのサテンセンタープレスワイドパンツです。

【サイズ】36

【状態】新品未使用

✳︎自宅保管のため細かいことを気にされる方はお控えください。

コンパクトに畳んで発送いたします。

【comment】

滑らかなタッチと上品な光沢感が魅力のサテン素材を使用したパンツ。 イージーケアで自然なシワがニュアンス感とカジュアルな雰囲気があります。

パンツは絶妙な太さのワイドシルエットながらセンタープレスで足長見え。

ウエストは後ろゴムにヒップまわりをコンパクトにすることですっきりとした印象です。

可愛らしいトップスとの合わせをオススメします。滑るような滑らかな手触りでシワになりにくく、イージーケア性も嬉しいポイント。

*ホワイトは総裏地付きです。

*バックリボンサテンブラウス【YR2221-060 SM】と同素材です。セットアップとしてお召し頂けます。

【material】

伸縮性:なし

光沢感:光沢

透け感:やや透けます

生地の厚さ:普通

裏地:ホワイトのみ裏付き

【quality】

表地:ポリエステル100%

裏地:ポリエステル100%

ポケット布:ポリエステル100%

■手洗い可

※タンブラー乾燥はお避けください。

※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。

※洗濯で多少縮みます

【size】

36

パンツ丈 98.5cm

ヒップ 94cm

ウエスト 62.5cm

股下 67cm

太もも幅 29cm

裾幅 25.9cm

ウエストゴム最大値 87cm

裾折り返し幅 6cm

■made in japan

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨリ 商品の状態 新品、未使用

