【第1位獲得！】 ファラン 新品★花郎 Blu-ray ブルーレイ 韓国ドラマ BOX1,BOX2 TVドラマ

国内正規品の新品未開封Blu-ray（ブルーレイ）2点セットです。

スポンジ·ボブシリーズ 30巻セット 管理番号4725

2点のBlu-ray BOXに全20話収録されておりますので、最初から最後までお楽しみ頂けます。

逆転のマーメイド ４０巻全巻セット 管理番号3926



異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 6巻全巻セット 管理番号3919

日本語吹き替えでの視聴も可能です。

「ムチャブリ!わたしが社長になるなんて DVD-」



韓国ドラマ 『輝くか、狂うか』 DVD-BOX 全巻【韓国盤正規品】＋ 他2点

■「花郎 ファラン コンパクトBlu-ray BOX1 スペシャルプライス版〈4枚組〉」

連続テレビ小説 純と愛 完全版 DVDーBOX

パク・ソジュン / パク・ヒョンシク / パク・ウニョン

武田信玄 全13巻セット レンタル落ちDVD ※ケース交換済み

定価: ￥ 6,600

親愛なる僕へ殺意をこめて Blu-ray BOX【Blu-ray】



LIAR GAME DVD-BOX シーズン2 戸田恵梨香 松田翔太

言語 : 韓国語, 日本語

新品未開封 DVD-BOX ３年Ｂ組金八先生シーズン１

字幕: : 日本語字幕, 日本語吹替用字幕

新キッズ・ウォー 一期&二期 DVD 全巻セット 全24巻 キッズウォー

ディスク枚数 : 4（本編3枚＋特典1枚）

東野·岡村の旅猿シリーズ 28巻セット 管理番号4722

時間 : 12 時間 16 分

タイムスクープハンター DVD シーズン4 シーズン5 シーズン6



連続テレビ小説 マッサン完全版 DVD-BOX 1〜3

[特典ディスク]

NHK大河ドラマ 武田信玄 完全版 [レンタル落ち] 全13巻セット DVD

ポニーキャニオン韓国ドラマラインナップ・スライドショーDVD Ver.1

ミスパイロット DVD 全巻セット 堀北真希

＊静止画集につき、字幕・音声は収録されておりません。

プレイガール プレミアムコレクションボックス（DVD）



スケバン刑事1・シリーズ2 DVD全巻セット☆

■「花郎 ファラン コンパクトBlu-ray BOX2 スペシャルプライス版〈4枚組〉」

新品★花郎 ファラン Blu-ray BOX1,BOX2 韓国ドラマ ブルーレイ

パク・ソジュン / パク・ヒョンシク / パク・ウニョン

東野・岡村の旅猿シリーズ ２2巻セット 管理番号3838

定価: ￥ 6,600

渥美清 泣いてたまるか DVDセット



恋のドキドキシェアハウス〜青春時代〜 18巻全巻セット 管理番号3870

言語 : 韓国語, 日本語

警視庁捜査一課9係 ＋ 新・警視庁捜査一課9係 DVD 全27巻 レンタル

字幕: : 日本語字幕, 日本語吹替用字幕

SMALLVILLE/ヤング・スーパーマン/シックス・シーズン*DVD-BOX*

ディスク枚数 : 4（本編3枚＋特典1枚）

DVD 平四郎危機一発 新平四郎危機一発のセット

時間 : 12 時間 16 分

日本統一シリーズ 49巻セット＋外伝10巻 計59巻セット 管理番号3976



NHK 大河ドラマ 龍馬伝 全巻セット 全話収録 14巻セット レンタル落ち

[特典ディスク]

失恋ショコラティエ Blu-Ray

ポニーキャニオン韓国ドラマラインナップ・スライドショーDVD Ver.2

ブラック&ホワイト DVD

＊静止画集につき、字幕・音声は収録されておりません。

スタートレック DEEP SPACE NINE プレミアムボックス



鬼平犯科帳 シリーズ DVD 15本セットまとめ

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NHK スペシャルドラマ 坂の上の雲 DVD 全13巻セット本木雅弘 阿部寛



大河ドラマ 龍馬伝 完全版 Blu-ray-BOX1~4 福山雅治

新羅時代を舞台に、見目麗しい若者ばかりが集められた王の親衛隊“花郎”の青年たちの愛と絆、成長を描く。パク・ソジュン、パク・ヒョンシク、ミンホ、Vほか豪華キャストが結集した青春ロマンス時代劇。

【全巻セット】NHK大河ドラマ 軍師官兵衛 完全版 DVD TVドラマ



イ・サン全話

【キャスト】

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ソヌ／ムミョン:パク・ソジュン「彼女はキレイだった」「キルミー・ヒールミー」

ポニーテールはふり向かない 1〜8巻

ジディ／真興（チヌン）王:パク・ヒョンシク「上流社会」「相続者たち」

女子大生会計士の事件簿 DVD-BOX

アロ:Ara「応答せよ1994」

白菊様専用

スホ:ミンホ（SHINee）「メディカルトップチーム」

西村京太郎サスペンス十津川警部シリーズDVDコレクションvol.37~40セット

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ワカコ酒SP 飛騨酒造めぐり ２巻全巻セット 管理番号4829

パンリュ:ト・ジハン「お金の化身」

進撃の巨人 The Final Season１４巻セット 管理番号3754

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

国内正規品の新品未開封Blu-ray（ブルーレイ）2点セットです。2点のBlu-ray BOXに全20話収録されておりますので、最初から最後までお楽しみ頂けます。日本語吹き替えでの視聴も可能です。■「花郎 ファラン コンパクトBlu-ray BOX1 スペシャルプライス版〈4枚組〉」パク・ソジュン / パク・ヒョンシク / パク・ウニョン定価: ￥ 6,600言語 : 韓国語, 日本語字幕: : 日本語字幕, 日本語吹替用字幕ディスク枚数 : 4（本編3枚＋特典1枚）時間 : 12 時間 16 分[特典ディスク]ポニーキャニオン韓国ドラマラインナップ・スライドショーDVD Ver.1＊静止画集につき、字幕・音声は収録されておりません。■「花郎 ファラン コンパクトBlu-ray BOX2 スペシャルプライス版〈4枚組〉」パク・ソジュン / パク・ヒョンシク / パク・ウニョン定価: ￥ 6,600言語 : 韓国語, 日本語字幕: : 日本語字幕, 日本語吹替用字幕ディスク枚数 : 4（本編3枚＋特典1枚）時間 : 12 時間 16 分[特典ディスク]ポニーキャニオン韓国ドラマラインナップ・スライドショーDVD Ver.2＊静止画集につき、字幕・音声は収録されておりません。#パク・ソジュン #パク・ヒョンシク #パク・ウニョン #Bluray #Blu_ray #ブルーレイ #外国映画 #韓国ドラマ新羅時代を舞台に、見目麗しい若者ばかりが集められた王の親衛隊“花郎”の青年たちの愛と絆、成長を描く。パク・ソジュン、パク・ヒョンシク、ミンホ、Vほか豪華キャストが結集した青春ロマンス時代劇。【キャスト】ソヌ／ムミョン:パク・ソジュン「彼女はキレイだった」「キルミー・ヒールミー」ジディ／真興（チヌン）王:パク・ヒョンシク「上流社会」「相続者たち」アロ:Ara「応答せよ1994」スホ:ミンホ（SHINee）「メディカルトップチーム」ハンソン:V（BTS）パンリュ:ト・ジハン「お金の化身」ヨウル:チョ・ユヌ「仮面」

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