✨全品即購入OK✨

●ブランド: ザロウ THE ROW

●状態: 特筆すべき傷汚れなし

●サイズ: 0

身幅:43.5cm

着丈:85cm

●カラー: グレー系

●大人気、ザロウのノースリーブワンピースです。

シルエットが綺麗です。

ストンと落ちるストレートなシルエットです。

出来る範囲でお値段交渉お受けします。

過度な値下げはお控え下さい

他にもレディース商品出品しています。

⇒#rinsladies

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザロウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

