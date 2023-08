ご覧いただき誠にありがとうございます。

*値下げは、フォロワー様のみとさせて頂きます。

出品一覧↓

#古着屋_spinel

#spinel_THENORTHFACE

購入される前に、『フォローしました』と

コメント頂ければ 値下げさせて頂きますので

宜しくお願い致します。

○購入時について○

店舗と併売している商品もあります。

在庫確認させていただくので、購入の際は

一言コメントください。

よろしくお願い致します。

☆商品詳細☆

サイズ表記: メンズMサイズ

肩幅: 42

袖丈: 61

身幅: 53

総丈: 65

カラー:写真でご確認ください。

素材:写真でご確認ください。

その他記載事項:袖に白い付着物があります。汚れというよりかは、何かが付着したものだと思いますが、洗濯で落ちるものではないと思います。

ですが、それ以外は概ね良品ですので、それらも踏まえてご検討ください。

ご注意

見落としによる目立たない穴、ほつれ、破れ、汚れ等のダメージ品がある場合もございます。理解お願いいたします。

USEDにご理解の無い方、状態に特に敏感な方のご購入はご遠慮下さい。

商品と画像は、お使いのスマホ・PCによって若干の色誤差が生じますことをご了承ください。

・イメージと違ったなどの理由での返品はお受けできませんのでご了承ください

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

