【日本未発売】 26.5 Salomon XT-6 ADVサロモン スニーカー

Salomon XT-6 ADVサロモン

サイズ 26.5cm

カラー ブラック マグネット

新品未使用

正規店購入品

サイズ感については分かりかねますので質問はしないでください。

取扱い店舗数が制限されているアドヴァンスドライン。

以下の質問には回答しません。

出品者の身長、体重、着用画像、

商品のサイズ感、使用回数

購入先、付属品(画像情報がすべて)

『値下げは可能ですか?』の質問はやめてください。

値下げについて→記載価格が希望です。

交渉する際は

希 望 価 格

をお願いします。こちらの希望より難しい場合はコメントを削除する場合がありますのでご把握下さい。

プロフィール内容もお読み頂き質問してください。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド サロモン 商品の状態 新品、未使用

Salomon XT-6 ADVサロモンサイズ 26.5cmカラー ブラック マグネット新品未使用正規店購入品サイズ感については分かりかねますので質問はしないでください。取扱い店舗数が制限されているアドヴァンスドライン。以下の質問には回答しません。出品者の身長、体重、着用画像、商品のサイズ感、使用回数購入先、付属品(画像情報がすべて)『値下げは可能ですか?』の質問はやめてください。値下げについて→記載価格が希望です。交渉する際は希 望 価 格をお願いします。こちらの希望より難しい場合はコメントを削除する場合がありますのでご把握下さい。プロフィール内容もお読み頂き質問してください。

