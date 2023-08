即購入大歓迎!フォロー頂けると幸いです!

GUFO イタリアンハンドメイド バンブーサングラス 木製

セール情報はコメント欄にて!

宜しければこちらもご覧下さい。

#TAKAサングラス眼鏡一覧

#TAKAショップGUCCI一覧

#TAKA全商品一覧

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■(商品概要)

GUCCI グッチ GG 2798S メタルフレーム サングラス

型番:GG2798S

フレームカラー:ブラック

ブラウン市松模様のメタルフレーム

レンズカラー:グレー

サイズ:69ロ9 115

レンズ横幅:69

フレーム幅(レンズ端〜端):147

→実寸(素人採寸)

フレーム最大横幅(直線):140

フレーム縦:42

レンズ縦:38

レンズカーブ:7カーブ

メンズ レディース ユニセックス

付属品:画像③のケース

■(状態ランク)

フレーム:SA

テンプル(つる):SA

レンズ:SA

テンプル浮き:無し

鼻パッド:良好

■(状態説明)

かなり状態良く、十分極美品相当のお品と思われます。

■【商品状態表記(サングラス、メガネ)】

S:未使用品(展示、試着、長期保管等で新品の状態ではなく、微細(小)なダメージがある場合があります)

SA:中古品であるが、小傷擦れ等微かで、使用感の少ない、非常に状態の良い商品(極美品)

AA:小傷擦れ等あるが使用感の少ない、かなり状態の良い中古品(美品)

A:多少の傷等が見られるが、状態の良い中古品(良品)

AB:傷、汚れは少ないが、使用感のある商品

B:使用感が濃く、中小の傷や汚れが見受けられる商品

■中古品につき、微細なダメージ(小キズ等)はご容赦ください。神経質な方はご遠慮下さい。

また他サイトにも掲載しております。突然の削除等ご容赦くださいませm(_ _)m

■当方ではトラブルの多い「専用」は作っていません。ご了承下さい。

■購入場所

真贋済みである、エコリングオークション(要古物商許可)での購入です。

詳しくはプロフィールをご覧下さい

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 未使用に近い

即購入大歓迎!フォロー頂けると幸いです!セール情報はコメント欄にて!宜しければこちらもご覧下さい。#TAKAサングラス眼鏡一覧 #TAKAショップGUCCI一覧#TAKA全商品一覧ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■(商品概要)GUCCI グッチ GG 2798S メタルフレーム サングラス型番:GG2798Sフレームカラー:ブラックレンズカラー:グレーサイズ:69ロ9 115レンズ横幅:69フレーム幅(レンズ端〜端):147→実寸(素人採寸)フレーム最大横幅(直線):140フレーム縦:42レンズ縦:38レンズカーブ:7カーブメンズ レディース ユニセックス付属品:画像③のケース■(状態ランク)フレーム:SAテンプル(つる):SAレンズ:SAテンプル浮き:無し鼻パッド:良好■(状態説明)かなり状態良く、十分極美品相当のお品と思われます。■【商品状態表記(サングラス、メガネ)】S:未使用品(展示、試着、長期保管等で新品の状態ではなく、微細(小)なダメージがある場合があります)SA:中古品であるが、小傷擦れ等微かで、使用感の少ない、非常に状態の良い商品(極美品)AA:小傷擦れ等あるが使用感の少ない、かなり状態の良い中古品(美品)A:多少の傷等が見られるが、状態の良い中古品(良品)AB:傷、汚れは少ないが、使用感のある商品B:使用感が濃く、中小の傷や汚れが見受けられる商品■中古品につき、微細なダメージ(小キズ等)はご容赦ください。神経質な方はご遠慮下さい。また他サイトにも掲載しております。突然の削除等ご容赦くださいませm(_ _)m■当方ではトラブルの多い「専用」は作っていません。ご了承下さい。■購入場所真贋済みである、エコリングオークション(要古物商許可)での購入です。詳しくはプロフィールをご覧下さい

