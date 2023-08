品多く 細丸チェーン ゴローズ イーグルフック goro's セット メタル付きホイール ネックレス

ゴローズ 細丸チェーン イーグルフック メタル付きホイール セット

商品説明+++

ブランド名:ゴローズ

サイズ:約50cm

素材:シルバー、18k

状態:長年使用しておりましたので硫化による黒ずみがあります。

購入店舗: 原宿ゴローズ本店

2010年頃ゴローズで購入した物になります。

最近は並びも凄い様で簡単には購入出来ないと思いますので探している方はご検討下さい。

あくまで中古品としてご理解頂ける方のみご購入をお願いします。

※トラブル防止の為、神経質な方、少しでも不安な方は購入をご遠慮ください。

※ご購入後のご要望、質問は一切対応出来ませんので、ご質問がある場合は購入の前にして頂きますようお願いします。

※ゴローズは特有の初期傷や年代による個体差等ありますので独自の知識で判断される方や神経質な方は店頭でご自身でのご購入をお勧めします。

また、ゴローズではレシートや領収書が出ない為ご購入の際はご理解の上よろしくお願い致します。

自己紹介

90年代からゴローズに通っており、手に入れるのに苦労したアイテムも多数ありますが、年齢的にも身につける機会がほとんど無くなり、子供も産まれ、今後の資産の手助けにと思い今回手持ちのアイテムを出品させて頂いております。

ゴローズ をお好きな方にお譲り出来れば幸いです。

思い入れのある物ですので委託店やオークションでの転売目的など営利目的の方はご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

