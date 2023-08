膨大な商品の中から当店の商品をご覧していただきありがとうございます!

主に90s〜00s・10sの商品を中心に出品させていただいています。

#古着屋TAG

⬆️を検索していただきますと他の商品を閲覧可能です!

また当店ではフォロー割を実施しております。

たったの2ステップ( ¤̴̶̷̤̀ω¤̴̶̷̤́)

①フォローする

②コメント欄にフォローしたことを伝える

以上になります。

3,000円以下→100円引き

3,000円以上→300円引き

10,000円以上→500円引き

上記の用にお値下げさせていただきます。

また、まとめ買いでさらにお安く購入する事が可能です。その際はコメントにてお願い致します。

リピーターの方は上記+100円引きさせて頂きます。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

商品名超希少 NIKE golf vintage 90s 白タグ 6パネル

ポイント 超超超希少のNIKEgolfのvintageキャップ。もうほんとに数少ないデザイン。

カラーリングもブラック、ホワイトで超使いやすいです。ほんとに少ないのでこの機会に。

古着は一期一会。今後出会うこともないでしょう!

この機会にぜひ!

状態 中古

ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ!

送料無料、即購入可能(^o^)

最後まで閲覧頂きありがとうございました!

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

