上品な 遊星からの物体X スチールブック Blu-ray 外国映画

遊星からの物体X の

日本未発売の

スチールブック 仕様 ブルーレイです。

廃盤となっている日本版ポスターデザイン。

コレクションとして購入したものの、

本棚がパンク状態のため

保管場所がありません。。。

欲しい方はどうぞ!

詳細

・新品未開封

・リージョンB

・日本語字幕、吹替 収録されてません。

返答が遅れる場合もありますが

不明点はお気軽にご質問ください。

※個人保管品です。

神経質な方・完璧を求める方はご遠慮下さい。

オリジアススチブ

the thing

steelbook

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

